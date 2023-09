Julian Nagelsmann prend les rênes de l’équipe d’Allemagne

La suite après cette publicité

Après Hoffenheim, le RB Leipzig et le Bayern Munich (club avec lequel il a remporté 2 Bundesligas, 2 Supercoupes d’Allemagne, avec un bilan de 57 victoires, 14 matches nuls et 9 défaites), Julian Nagelsmann va débuter un nouveau grand défi dans sa carrière. Le jeune coach de 36 ans dont les qualités tactiques et les résultats sont probants va devoir s’adapter à un nouveau métier puisqu’il sera cette fois sélectionneur. Il prend la suite d’Hans-Dieter Flick et devient le nouvel entraîneur de l’équipe nationale allemande.

Dans un communiqué, la Fédération allemande a annoncé l’arrivée de Julian Nagelsman sur son banc. « Julian Nagelsmann dirigera l’ équipe nationale masculine senior en tant qu’entraîneur national aux Championnats d’Europe en Allemagne l’année prochaine. L’entraîneur de football de 36 ans a signé aujourd’hui un contrat jusqu’au 31 juillet 2024 sur le campus de la DFB à Francfort-sur-le-Main. Auparavant, le conseil de surveillance et l’assemblée des actionnaires de DFB GmbH & Co. KG avaient accepté la proposition du président de la DFB. Bernd Neuendorf et le directeur sportif Rudi Völler ont voté à l’unanimité pour nommer Nagelsmann comme douzième entraîneur national de l’histoire de la Fédération allemande de football ».

Un sacré défi pour Julian Nagelsmann

Alors que l’Euro 2024 se déroulera du 14 juin au 14 juillet prochain en Allemagne, les Aigles n’arrivent pas dans les meilleures dispositions. Lors des Coupes du Monde 2018 et 2022, l’Allemagne avait été éliminée dès la phase de poules. L’Euro 2020 n’est guère plus reluisant avec une sortie en huitième de finale contre l’Angleterre. Il faut remonter à l’Euro 2016 pour trouver la trace d’un parcours solide des Allemands avec une demi-finale. Pour l’aider dans cette tâche, Nagelsmann aura à disposition Sandro Wagner et Benjamin Glück comme adjoints.

Un long chemin de croix a donc été vécu par la sélection depuis déjà plusieurs années et il va falloir vite relever la tête pour ne pas vivre un fiasco lors de l’Euro 2024. Le défi s’annonce grand pour Julian Nagelsmann qui va pouvoir retrouver des joueurs qu’il a croisés au Bayern Munich comme Leroy Sané, Jamal Musiala, Serge Gnabry ou encore Thomas Müller. D’après Sport Bild, le Bayern a accepté de libérer son coach, sans réclamer d’indemnité à la DFB. Le champion d’Allemagne va même combler une partie de la différence de salaire entre les deux postes (Nagelsmann touchait 7 M€ à l’année en Bavière contre 3,6 M€ avec la DFB pour les 9 prochains mois) en lui versant une indemnité de licenciement estimée entre 1 et 1,5 M€.