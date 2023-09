Bayern Munich : Jamal Musiala se voit postuler pour le Ballon d’Or

La suite après cette publicité

Depuis 4 ans, Jamal Musiala connaît une montée en puissance poursuivie et vertigineuse. Titulaire indiscutable au Bayern Munich à seulement 20 ans, le jeune international allemand fait implacablement partie des meilleurs joueurs européens à son poste. Auteur de 12 buts et 10 passes décisives la saison dernière rien qu’en Bundesliga, le joueur formé à Chelsea faisait d’ailleurs office de candidat sérieux pour le Golden Boy.

S’il n’y est pas parvenu - Gavi ayant finalement été sacré - Musiala déborde toujours autant d’ambitions et s’imagine bien postuler dans les années à venir pour son grand-frère : le Ballon d’Or. «Dans un ou deux ans, je veux être au plus haut niveau possible, a-t-il insisté auprès de Sport Bild. Je veux être l’un des meilleurs joueurs du monde, c’est mon projet et mon ambition. C’est mon idée, j’espère concourir pour le Ballon d’Or. »