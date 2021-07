JO : le casse-tête continue pour la France

La Fédération Française de Football vit décidément une semaine difficile. L'instance dirigeante du football tricolore doit gérer le fiasco de l'élimination de l'équipe de France A lors de l'Euro 2021. Entre les pertes financières importantes, l'avenir de Didier Deschamps et un groupe sous haute tension, Noël Le Graët a du pain sur la planche. Le président de la FFF doit également faire face à un casse-tête monumental concernant les prochains Jeux Olympiques de Tokyo.

En effet, Sylvain Ripoll connaît toutes les difficultés du monde à constituer sa liste alors que la France n'avait plus pris part à cette épreuve depuis 1996. On évoquait même la possibilité de déclarer forfait. Mais après avoir repoussé deux fois son annonce et demandé une dérogation afin de pouvoir appeler des joueurs qui n’étaient pas dans la pré-liste de 50 noms déposée en mai, le technicien français a dévoilé le 25 juin dernier les noms des dix-huit joueurs sélectionnés pour participer au tournoi olympique organisés du 21 juillet au 7 août.

Ripoll galère à constituer sa liste

La France débutera le 22 juillet face au Mexique avant d'enchaîner face l'Afrique du Sud (25 juillet) et le Japon (28 juillet). Aux côtés de jeunes talents tricolores comme Camavinga ou Gouiri, André-Pierre Gignac, Florian Thauvin et Téji Savanier avaient été appelés. Maxence Prévôt, portier de Sochaux, avait lui été le seul réserviste. Mais seulement quelques minutes suite à son annonce, Oleg Petrov, le vice-président de Monaco, indiquait qu'il ne libérerait pas de joueur. Convoqué par Ripoll, Benoît Badiashile a donc été retenu par son club.

Dans la foulée, Julien Fournier, directeur du football de l'OCG Nice, fermait aussi la porte à une participation d'Amine Gouiri. D'autres écuries en ont fait de même. Maxence Caqueret (OL), Eduardo Camavinga (Rennes), Jonathan Ikoné (LOSC) ou encore Malang Sarr (Chelsea) ont donc été retenus. En effet, les clubs ne sont pas tenus d'envoyer obligatoirement leurs joueurs, la compétition ne se déroulant pas durant le calendrier FIFA. En pleine galère, Sylvain Ripoll a pu compter sur la Fédération Française de Foot et de son président Noël Le Graët, interrogé mardi dernier.

La France ratisse large

«Déjà cette année, on a fait ce qu’il fallait car on s’est qualifié. La difficulté, c’est de trouver une équipe car la FIFA laisse les clubs décider. Et c’est une erreur. Je vais rencontrer assez rapidement le président de la FIFA, que j’aime bien, pour cette compétition qui doit être considérée comme une autre et les clubs doivent libérer leurs joueurs (...) C’est toujours une affaire de calendrier mais c’est indispensable que les clubs libèrent leurs joueurs. C’est indispensable que la FIFA le permette à terme...» Un soutien qui a dû soulager Sylvain Ripoll, qui a pu souffler un peu hier.

Alors qu'il devait donner sa liste finale de 22 joueurs (sans réserviste) ce mercredi, il a appris qu'il disposait d'un délai de deux jours de la part de la FIFA. Il a donc jusqu'au vendredi 2 juillet, c'est-à-dire demain, pour trancher et surtout trouver des hommes. Selon nos informations, Modibo Sagnan (Real Sociedad, 22 ans) sera présent. D'autres noms sont sortis dans les médias. Enzo Le Fée (Lorient, 21 ans), Nathanaël Mbuku (Reims, 19 ans), Ismaël Doukouré (VA, 17 ans) et Stefan Bajic (ASSE, 19 ans) pourraient aussi être du voyage. Florian Ayé (Brescia, 24 ans) a été approché selon Le Parisien. Mais son club, pensionnaire de Serie B, aurait refusé. À 24 heures de la liste finale, Ripoll et la FFF s'activent donc !