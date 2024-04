Ligue Europa : la déception d’Ulisses Garcia

Arrivé cet hiver à l’Olympique de Marseille, Ulisses Garcia (28 ans) n’a pas été inscrit sur la liste des joueurs pouvant participer à la Ligue Europa. Une petite déception pour le Suisse, comme il l’a avoué en conférence de presse ce jeudi.

«C’est vrai que c’est difficile. En tant que compétiteur, on veut jouer ces grands matches, mais je me mets à disposition pour le groupe. Je suis à 100% pour être utilisé. Pourquoi pas aller à Lisbonne pour encourager mon équipe face à Benfica.» Une formation que les Phocéens devront battre pour aller plus loin en C3.

