OM - MHSC : les compositions probables

La suite après cette publicité

À l'Orange Vélodrome et sous les chants de ses supporters, l'Olympique de Marseille peut faire un nouveau grand pas vers la Ligue des champions lors de la réception de Montpellier, ce dimanche à 21 heures. Invaincus depuis cinq rencontres toutes compétitions confondues et restant par ailleurs sur trois succès consécutifs en Ligue 1, les Phocéens, vainqueurs du PAOK (2-1) en quart de finale aller de la Ligue Europa Conférence, ne devront cependant pas baisser la garde face aux Héraultais, au risque de voir leurs principaux poursuivants (Rennes, Nice, Strasbourg) revenir dans leurs talons.

En face, Montpellier, pointant désormais à la onzième place du championnat, se montre bien plus irrégulier ces dernières semaines (une victoire, un nul et une défaite lors des trois dernières rencontres). Dominés par le Stade Brestois le week-end dernier (1-2), les Montpelliérains viendront cependant sans complexe et avec la ferme ambition de faire tomber la bande à Jorge Sampaoli. Pour cette rencontre, Olivier Dall'Oglio sera tout de même privé de Ristic, Pedro Mendes et Chotard.

Avec Payet, l'OM veut faire un pas de plus vers la Ligue des Champions !

Dans cette optique, le coach du MHSC devrait opter pour un 4-2-3-1. Dans les cages héraultaises, Omlin sera protégé par un quatuor défensif composé de Sambia, Estève, Sakho et Souquet. Au milieu de terrain, Ferri et Leroy constitueront logiquement le double pivot alors que Mollet, Savanier et Wahi seront quant à eux charger de soutenir Mavididi, annoncé titulaire en pointe.

De son côté, Jorge Sampaoli devra lui composer sans Balerdi, De La Fuente et Milik. Dès lors, le technicien argentin des Ciel et Blanc pourrait aligner un 4-3-3 hybride où Lopez prendra, à coup sûr, place dans les buts olympiens. Devant le dernier rempart espagnol, Rongier, Saliba, Caleta-Car et Kolasinac devraient former la défense marseillaise. Dans l'entrejeu, Guendouzi et Kamara seront eux accompagnés de Gerson, pressenti pour débuter. Maître à jouer de l'OM et auteur d'un but fantastique face aux Grecs du PAOK, Payet devrait quant à lui être associé à Dieng et Harit sur le front de l'attaque.

Exclusivement pour Foot Mercato, créez votre compte Parions Sport en ligne dès aujourd'hui pour profiter du bonus de bienvenue jusqu’à 200€ offert et 10€ de freebet sans dépôt avec le code FML1.