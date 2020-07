OL : les révélations de Rudi Garcia sur son avenir et le mercato

Depuis le 14 octobre dernier, Rudi Garcia est sur le banc de l'Olympique Lyonnais, lui qui a remplacé Sylvinho en cours de saison. La nomination de l'ancien entraîneur de l'Olympique de Marseille, à l'époque, n'avait pas forcément réjoui grand monde. Mais si les Gones ont fini septièmes de Ligue 1 cette saison suite à la décision de la LFP le 30 avril, ils ont encore en lice en Ligue des Champions (victoire 1-0 en huitième de finale aller contre la Juventus) et vont disputer la finale de Coupe de la Ligue BKT face au PSG (le 31 juillet).

Pas suffisant cependant pour faire cesser les quelques critiques. Mais à l'occasion d'un long entretien accordé au journal Le Progrès avant le deuxième match amical de l'été des siens contre l'OGC Nice (18h30), le coach âgé de 56 ans a tenu à être clair : «les détracteurs, je m’en fiche. Moi, ce que je veux, c’est qu’on soit derrière l’OL.» Mais avec un contrat qui court jusqu'en 2021 actuellement, le principal concerné va encore passer quelques mois sur le banc lyonnais, sauf catastrophe sur le plan sportif et un départ ensuite.

«Je suis quelqu’un du présent»

Questionné justement sur son avenir et une éventuelle prolongation, Rudi Garcia a expliqué qu'il n'y pensait pas forcément. «Quand je suis arrivé, ils m’ont proposé une année en option. Je n’en voyais pas l’intérêt. On est là pour gagner, on apprend à se connaître, et puis si on est content les uns des autres, il n’y a pas de raison qu’on ne continue pas ensemble. Je suis plutôt quelqu’un qui reste dans les clubs. Tant que je m’y sens bien et qu’on se sent bien avec moi, il n’y a pas de raison que ça bouge… Ce n’est pas quelque chose qui me stresse. On m’a dit : " Arrête de dire que tu vas travailler dans ton club comme si tu allais y rester toute ta carrière. " Faites pas ch… c’est ce que je pense ! Je suis quelqu’un du présent», a lâché le technicien rhodanien.

Avant de partir, l'ancien coach de l'AS Roma a aussi un petit mot sur le mercato. Et concernant Memphis Depay, Houssem Aouar ou encore Moussa Dembélé, Rudi Garcia souhaite forcément qu'ils restent : «ces joueurs-là avaient une valeur très importante dans l’avant confinement. Maintenant, on a moins d’éléments. J’espère qu’ils seront là pour finir cette saison, et jouer 2020-2021, avec la particularité qu’il reste un an de contrat à Memphis. Pour Memphis, le président est là, Juninho aussi, ils ont beaucoup d’expérience. Je n’ai pas d’inquiétude particulière.» Le dossier du Néerlandais est en effet assez chaud pour l'OL, puisque son bail actuel se termine en fin de saison prochaine.