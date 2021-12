LdC : Aleksander Ceferin s’excuse après le fiasco du tirage au sort

Alors que le tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des Champions se tenait lundi dernier, plusieurs erreurs ont eu lieu, notamment dû au logiciel utilisé par l’UEFA. Déclaré nul, un second tirage au sort a finalement eu lieu. À l’occasion d’une réunion du comité exécutif de l’UEFA organisée ce jeudi, Aleksander Ceferin a tenté d’expliquer les raisons de ce fiasco.

«Nous avons reçu l'information que quelque chose s'est mal passé avec le logiciel et j'ai eu une réunion avec eux par téléphone, les fournisseurs du logiciel, et ils ont proposé de refaire le tirage et qu'ils ne savaient pas quand l'erreur s'est produite. Nous avons décidé d'être transparents et de le dire afin d'apprendre pour l'avenir. Il est trop tôt pour connaître les conséquences possibles. Nous ne pouvons pas être aussi dépendants de la technologie. Ce n'était pas une erreur humaine, c'était une erreur de l'UEFA, et nous nous excusons auprès de tout le monde», a-t-il déclaré, rapporte Marca.