Ligue 1 : Strasbourg freiné par Troyes, Metz et Clermont dos à dos

La course au maintien bat de son plein en cette fin de saison. Alors que Lorient s'inclinait plus tôt à Nice ce dimanche (2-1), la 32ème journée de Ligue 1 se poursuivait en ce jour de fêtes. Le plus en danger avant ce multiplex était évidemment la lanterne rouge : Metz. Opposés à Clermont, les Grenats n'avaient pas le droit à l'erreur et ont rapidement montré du caractère pour ouvrir le score grâce à De Preville (1-0, 24e). Mais comme souvent, les Lorrains ont cédé défensivement et ont concédé l'égalisation de Dossou (1-1, 37e).

Le pire était à prévoir après l'expulsion de Niane (40e), mais les Grenats ont tenu et les deux équipes repartaient avec un nul qui n'arrange personne. Metz (20e) ira à Lorient, alors que Clermont (18e), qui peut avoir des regrets avec des nombreuses occasions manquées, ira à Troyes. Toujours pas assuré de rester en Ligue 1, le SCO d'Angers a concédé un nouveau nul et reste sur quatre rencontres consécutives sans victoire. Boufal avait pourtant fait le plus dur d'un joli ballon piqué (1-0, 18e), mais après la pause, Coulibaly reprenait un centre de Fabio de la tête pour égaliser et tromper un grand Mandrea ce dimanche (1-1, 53e). Les Angevins (14e) n'ont pu reprendre l'avantage et fait un mauvais résultat avant la réception du PSG. De son côté, Nantes (9e) se rendra au Vélodrome.

Strasbourg freiné par l'ESTAC

Cette saison, les places en Ligue des Champions sont âprement disputées par l'OM, Nice, Rennes... mais aussi Strasbourg. Les Alsaciens restent de véritables outsiders cette saison et devaient encore le montrer en allant s'imposer dans la douleur à Troyes. L'ESTAC était toutefois bien inspiré dans cette rencontre, mais a cédé sur un penalty obtenu par Gameiro et transformé par Diallo (1-0, 56e). En fin de rencontre, Moulin permettait aux Troyens de rester en vie dans cette rencontre et cela s'est concrétisé puisque le club de l'Aube a égalisé sur un penalty de Tardieu (1-1, 86e).

Un point très important pour Troyes, qui reste 15e avant de recevoir Clermont. Enfin, dans la dernière rencontre de la journée, Rémois et Montpelliérain se sont séparés sur un score nul et vierge laissant les deux formations dans le ventre mou du tableau. Lors de la 34ème journée, Reims (13e) recevra Lille et le MHSC (11e) ira à Lens. Un multiplex qui se termine sans la moindre victoire en quatre rencontres...

Le classement de la Ligue 1

Les résultats de l'après-midi