OM : Cédric Bakambu satisfait par la réaction marseillaise à Metz

Buteur lors de la victoire de l’OM face à Metz dimanche soir (1-2), l’attaquant marseillais Cédric Bakambu a déclaré après la rencontre être satisfait de la prestation réalisée par ses coéquipiers et par l’état d’esprit général de l’équipe phocéenne. « Je suis très content de la réaction de l'équipe parce qu'ils ont égalisé mais on ne s'est pas endormi et on a su marquer ce deuxième but. On a démontré un bel état d'esprit et montré du caractère. » a expliqué le buteur de 30 ans.

L’international congolais a également souligné la réaction de son équipe qui a réussi à se relever après la lourde défaite face à l’OGC Nice mercredi en Coupe de France (4-1). « Il fallait réagir après la déroute entre guillemets à Nice et on l'a fait ce soir à Metz, mais la saison est encore très longue, tout peut se passer. J'espère qu'on gardera ce bel état d'esprit » a declaré l'attaquant. Arrivé cet hiver, Bakambu a déjà inscrit deux buts en cinq morceaux de matchs avec la formation de Jorge Sampaoli.