La FFF apporte son soutien à Wesley Fofana

Le week-end dernier, Wesley Fofana a vécu un moment compliqué. En plus de la défaite de Chelsea face à Arsenal (0-1), le défenseur français des Blues a été victime de racisme. Ce qui l’avait poussé à réagir sur ses réseaux sociaux. « 2025, la bêtise et la méchanceté ne se cachent plus… Ce n’est pas juste du football, ce n’est pas juste un ''jeu’' quand certains pensent que leur couleur de peau les rend supérieurs aux autres. Il est temps que les choses changent, que les plateformes agissent et que chacun prenne ses responsabilités ».

Ce mercredi, c’est au tour de la FFF de réagir via un communiqué publié sur son site officiel. «La Fédération Française de Football et son président, Philippe Diallo, condamnent avec la plus grande fermeté les insultes racistes dont a été victime Wesley Fofana après le match entre son équipe de Chelsea et Arsenal, le week-end dernier. Ces attaques proférées sur les réseaux sociaux sont inadmissibles. Leurs auteurs doivent être poursuivis et sanctionnés. La FFF tient à témoigner son soutien à Wesley Fofana et sa totale détermination à lutter contre toutes les formes de discrimination», peut-on lire sur le communiqué. « Je veux assurer Wesley de tout mon soutien. Sur le terrain comme ailleurs, le racisme est intolérable. Il doit être combattu et sanctionné », a, de son côté, ajouté, le président Philippe Diallo.