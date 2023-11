Jude Bellingham déclenche une guerre entre le Real Madrid et l’Angleterre, Manchester United va mettre le paquet sur un international français

Jude Bellingham au cœur d’un affrontement

Souffrant d’une luxation de l’épaule gauche, Jude Bellingham a raté les deux derniers matches des Madrilènes, mais il a tout de même été appelé en sélection. Courtois, le Real Madrid a accepté de le libérer malgré la blessure qui inquiète le club, une rechute est possible. Le staff médical a fourni toutes les informations concernant sa blessure aux Three Lions, avec l’espoir qu’il soit renvoyé au repos à Madrid par son équipe nationale. Mais «l’Angleterre défie le Real Madrid» comme le titre le journal espagnol AS. Bellingham pourrait participer au match contre la Macédoine du Nord lundi prochain. Un scénario qui fait grincer des dents le staff des Merengues. Ils auraient préféré le voir à Valdebebas pour qu’il prépare plutôt son retour en Liga sans encombre.

Un nouveau bleu en rouge

On a le droit à une info inattendue en Une du Sun ce mardi. D’après le tabloïd, les Red Devils sont bien partis pour recruter Jean-Clair Todibo. Le club anglais avait déjà approché le défenseur français cet été, mais le joueur de 23 ans a révélé plus tard qu’il «ne voulait pas faire le mauvais choix» après s’être établi à Nice. Tout pourrait s’accélérer grâce à Jim Ratcliffe, qui est sur le point de finaliser le rachat de 25% des parts de Manchester United. L’homme d’affaires anglais, propriétaire de l’OGC Nice, va pouvoir faciliter les négociations. Le quotidien évoque tout de même un transfert à la hauteur de 40 millions d’euros pour le défenseur qui a une sélection en équipe de France. Pour finaliser cette transaction, Manchester United cherche à tout prix à se débarrasser de Jadon Sancho. Coup de bol, un club saoudien dont le nom n’a pas encore filtré est sur le coup selon les informations du Daily Telegraph. Richarlison est aussi dans le viseur de ce club, il hésite entre les deux joueurs.

Ansu Fati peut revenir au Barça

Dans les pages du quotidien catalan Sport, on a le droit à un compte rendu d’une interview de Deco dans l’émission Tu diràs de RAC1. Le directeur sportif barcelonais a fait plusieurs révélations de taille. Déjà on va commencer par la plus évidente, il considère Xavi comme «le manager parfait pour le FC Barcelone». Il évoque aussi le futur de Vitor Roque au Barça. Je vais vous lire sa déclaration au sujet du prodige brésilien : «nous nous battons pour essayer d’incorporer Vitor Roque en janvier, c’est pourquoi nous l’avons signé et nous le voulons le plus tôt possible». Puis il n’a pas botté en touche quand on lui a demandé si Joao Felix et Joao Cancelo allaient rester en Catalogne la saison prochaine, Deco a expliqué que ça allait être très difficile de les garder, mais qu’il souhaite sans aucun doute voir les Joao rester à Barcelone. Ils sauront bientôt comment ils vont pouvoir procéder pour éviter de trop dépenser. Deco a également expliqué qu’Ansu Fati «peut revenir au Barça, l’avenir dépend de lui».