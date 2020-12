Laurent Blanc rebondit au Al-Rayyan SC

« Je suis réaliste, honnête avec moi-même et avec les autres. Mais je n'ai pas fait de croix sur le terrain. Je n'arrête rien du tout ! Que ce soit en pro ou chez les amateurs, je ne fais de croix définitive sur rien. Après, je ne suis pas un doux rêveur non plus. J'ai passé l'âge, je vois les choses, comment ça bouge et comment évolue aussi le monde du football. » Interrogé par le quotidien L'Equipe fin novembre, Laurent Blanc en avait dit un peu plus sur son avenir.

Sans club depuis la fin de son histoire avec le Paris Saint-Germain en juin 2016, club avec lequel il avait notamment gagné la Ligue 1 à trois reprises (2014, 2015, 2016) ou encore la Coupe de France (2015, 2016), le champion du Monde 1998 était à la recherche d'une nouvelle expérience. Son nom a alors été associé à plusieurs clubs récemment, comme le FC Nantes ou le Toronto FC, mais c'est finalement loin de la France que l'ancien défenseur va poursuivre sa carrière d'entraîneur.

Un contrat de 18 mois pour Blanc

Après avoir dirigé les Girondins de Bordeaux (2007-2010), l'équipe de France (2010-2012) et donc le Paris Saint-Germain (2013-2016), Laurent Blanc vient de s'engager en faveur du Al-Rayyan Sports Club, au Qatar. Via une photo publié sur son compte Twitter, l'actuel sixième de la Qatar Stars League, le championnat local, a officialisé la nouvelle ce samedi après-midi. La durée du contrat n'a pas été dévoilée officiellement mais l'AFP parle d'un bail de 18 mois.

Au Moyen-Orient, Laurent Blanc va donc tenter de relancer sa carrière d'entraîneur après avoir été éloigné des pelouses pendant un peu plus de quatre ans. Dans un nouveau pays pour lui, le coach de 55 ans pourra compter sur Franck Passi, également du voyage. Ensemble, les deux hommes essayeront de faire de belles choses avec Yacine Brahimi, Gabriel Mercado et leurs coéquipiers.