BL : Leipzig monte sur le podium, Francfort rechute, Gladbach s’impose

Après les victoires de Schalke et Cologne, vendredi soir, la 31e journée de Bundesliga se poursuivait, ce samedi, avec cinq rencontres programmées à 15h30. Avant la confrontation entre le Werder Brême et le Bayern Munich, Fribourg, quatrième, recevait le RB Leipzig, cinquième, à l’Europa-Park Stadion. Un choc décisif dans la course à l’Europe finalement remporté par les visiteurs grâce à une réalisation tardive de Kévin Kampl (73e). Avec ce succès, le RBL fait une excellente opération et pointe désormais à la troisième place.

Les hommes de Marco Rose profitent notamment de la défaite de l’Union Berlin sur la pelouse d’Augsbourg (0-1). Dans les autres rencontres de l’après-midi, le Borussia M’Gladbach accueillait Bochum. Onzièmes au coup d’envoi, les Poulains se sont imposés (2-0) et remontent à la 10e place. Pour le reste, l’Eintracht Francfort a rechuté (1-3) sur la pelouse d’Hoffenheim, réduit à dix juste avant la pause. Le Hertha Berlin s’est quant à lui défait (2-1) de Stuttgart.

Classement live # Équipe Pts J G N D BP BC DIF 3 Leipzig 57 31 17 6 8 55 37 18 5 Fribourg 56 31 16 8 7 46 38 8

Tous les résultats de 15h30