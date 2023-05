Nantes : la colère froide de Jean-Charles Castelletto après la défaite contre Strasbourg

La suite après cette publicité

Avec la défaite subie à domicile contre Strasbourg (0-2), le FC Nantes enchaîne un onzième revers en championnat (le dernier succès datant de la 23e journée contre Lorient) et ne bouge pas de sa place de premier relégable, actuellement à deux points d’Auxerre, 16e et ayant glané un point contre Clermont. A 4 journées de la fin du championnat, c’est une dynamique clairement descendante pour le club finaliste de la Coupe de France, perdue en finale contre Toulouse.

Quelques instants après le revers contre le Racing à la Beaujoire, le défenseur international camerounais Jean-Charles Castelletto (28 ans) n’a pas caché sa déception, au micro de Prime Video, demandant à ses coéquipiers de privilégier l’action à la parole : «vous voulez que je vous dise quoi ? On fait que parler chaque semaine et au final on revient avec une défaite, maintenant il va falloir arrêter de parler et il va falloir agir.» Le message est passé.

