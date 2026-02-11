Coupe d’Italie : la Lazio se qualifie en demi-finale

C’est dans un final serré que la Lazio Rome a validé sa qualification pour les 1/2 finale de Coupe d’Italie ce mercredi soir. Les Biancocelesti ont pris le meilleur sur Bologne en s’imposant finalement aux tirs au but (1-1, 1-4). Ils avaient été menés au score après l’ouverture du score sur corner de Santiago Castro (21 ans), auteur de son 8e but de la saison (30e, 1-0).

Entré à la pause suite à la blessure de Pedro, Tijjani Noslin a égalisé sur un centre parfait de Dele-Bashiru (48e, 1-1). Lors de la séance de tirs au but, l’ex-Toulousain Dallinga a été le seul joueur de Bologne à transformer sa tentative, tandis que Lewis Ferguson et Riccardo Orsolini ont été mis en échec. A noter que Nuno Tavares et Boulaye Dia ont, eux, transformé le leur.