L'OM se place pour récupérer un Gunner bientôt libre de tout contrat

Surveillé de près par la DNCG, l’Olympique de Marseille sait qu’il ne dispose pas d’une marge de manoeuvre extraordinaire. Le club phocéen devra tenter de réaliser une ou deux belles ventes et, en ce qui concerne les arrivées, l’OM essaiera de bondir sur des opportunités.

« Ça sera un mercato d’opportunités, car il y a une Coupe du monde qui arrive. Ceux qui ont besoin de temps de jeu voudront partir. J'espère que si on recrute, ça sera un joueur qui apporte vraiment un plus », avait d’ailleurs déclaré récemment Jorge Sampaoli. Et s’il évoquait le mercato hivernal, l’Argentin sait que cette ligne de conduite s’appliquera aussi au marché d’été 2022.

Kolasinac a l'avantage d'être libre en juin

Le Daily Mail vient d’ailleurs de confirmer cette tendance. Le tabloïd anglais affirme en effet que le club olympien serait très intéressé par le profil de Sead Kolasinac. Âgé de 28 ans, l’international bosnien (43 sélections) est en effet libre de tout contrat en juin prochain et ne sera pas prolongé par les Gunners.

Joueur d’Arsenal renvoyé à Schalke 04 la saison dernière, où il n'a pas vraiment brillé, le défenseur polyvalent (capable d’évoluer dans l’axe ou au poste de latéral gauche) ne fait clairement pas partie des plans de Mikel Arteta qui ne l’a utilisé qu’à deux reprises, avant sa grosse blessure en novembre dernier face à la Finlande. Une aubaine pour l'OM qui pourrait utiliser le Bosnien en remplacement de Jordan Amavi ou d'un axial.