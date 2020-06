LOSC : Christophe Galtier fait le point sur les dossiers chauds du mercato

Si nos voisins ont quasiment tous repris le football, il va encore falloir attendre pour revoir des matches en France. La Ligue de Football Professionnel avait en effet décidé le 30 avril dernier de mettre fin à la saison en cours. Mais petit à petit, les clubs et leurs joueurs reprennent le travail. Du côté du LOSC, l'entraînement sans contact a repris avec le retour des vraies séances, normalement, mardi. Mais en coulisses, il y a aussi du boulot pour les dirigeants, notamment au niveau du mercato. Présent en conférence de presse ce vendredi, l'entraîneur des Dogues Christophe Galtier a donc fait un point sur la situation actuelle et les dossiers chauds du matché des transferts.

À commencer par Victor Osimhen, l'avant-centre nigérian qui intéresse les grosses écuries européennes, et Gabriel, le défenseur central qui a déjà un accord avec le Napoli comme nous vous le révélions jeudi. «Je crois que les funérailles de son papa (à Victor Osimhen, ndlr) sont prévues le 23, et il devrait venir nous rejoindre entre le 24 et le 26 juin. Il y aura un travail individualisé, très adapté. Concernant Victor et Gabriel, oui je l'ai intégré, depuis longtemps, qu'ils sont sur le départ. Ils travaillent sérieusement et nous travaillons sur les joueurs qui sont actuellement ici et susceptibles de les remplacer au poste, et sur les futurs joueurs susceptibles de nous rejoindre à ce poste-là», a lâché sereinement le technicien français, sans en dire plus.

Loïc Rémy et Jérémy Pied devraient prolonger

Le LOSC doit aussi s'occuper des joueurs en fin de contrat au 30 juin. Si Nico Gaitan n'a pas été conservé, Loïc Rémy et Jérémy Pied n'ont eux toujours pas prolongé... Mais de son côté, Christophe Galtier est plutôt confiant : «je peux vous confirmer qu'il y a de très très fortes chances que Loïc et Jérémy restent avec nous. Nous le souhaitons, ils le souhaitent, et je pense qu'ils sont très proches de trouver un accord ou d'avoir trouvé un accord. (...) Il y a vraiment de fortes chances qu'ils soient avec nous pour cette saison.» De bonnes nouvelles en perspective donc pour les fans lillois.

L'été risque d'être assez mouvementé dans le nord de la France. Cependant, Christophe Galtier sait que le chamboulement de la saison et du mercato devraient tout changer, alors que le marché franco-français a ouvert ses portes le 8 juin. «On n'en parle pas (du mercato, ndlr). Là, actuellement, je suis focalisé sur cette première phase. Bien évidemment, des joueurs ont été ou sont sollicités, le club travaille aussi sur cela. Mais il y aura aussi un décalage par rapport au mercato. Je crois que le mercato, d'après ce que j'entends, ira jusqu'au 5 octobre. Nous, on va reprendre le 23 août. Ça vous montre déjà la complexité de toute cette saison. Pour l'instant, je préfère me focaliser sur ce que nous faisons là.» Place pour l'instant au ballon et à la reprise des entraînements.