AS Rome : Rui Patricio a signé

Alors qu'il a atterri à Rome ce matin, avant de passer dans la foulée sa visite médicale, l'international portugais de 33 ans, Rui Patrício (97 sélections), vient d'officiellement s'engager en faveur de l'AS Roma. Il s'agit de la première recrue du club italien depuis l'arrivée de José Mourinho sur son banc.

Joueur des Wolverhampton Wanderers entre 2018 et 2021 (127 matches) et du Sporting CP de 2001 à 2018, Patrício va donc découvrir un nouveau pays et un nouveau championnat avec la Serie A. Il s'est engagé jusqu'au 30 juin 2024, pour un transfert estimé à 10 millions de livres sterling (soit entre 11 et 12M d'euros). C'est José Sá qui pourrait le remplacer chez les Wolves.

Welcome to #ASRoma, Rui Patricio! 🧤🇵🇹



