Manchester United : Erik ten Hag est complètement dévasté

En début de semaine, Manchester United a officialisé le départ d’Erik ten Hag. Le technicien néerlandais avait enchaîné une nouvelle période de mauvais résultats et cela a poussé la direction mancunienne à enfin s’en séparer. Pour le remplacer, le club anglais a décidé de miser sur Ruben Amorim qui va donc quitter le Sporting. En attendant, c’est Ruud van Nistelroy qui va assurer l’intérim.

Mais ce vendredi, dans le Daily Mail, on évoque le départ d’Erik ten Hag. L’ancien coach de l’Ajax serait complètement dévasté et choqué par son licenciement. Il a été affecté par son échec. Son ancien coéquipier Hans Kraay Jr a ainsi déclaré à la presse néerlandaise que Ten Hag ne pensait même pas à l’argent qu’il allait percevoir pour son départ. « Je comprends qu’il perçoive plus de 14 millions de livres sterling, mais non, il est complètement dévasté, il est complètement ruiné. A ce moment-là, on ne pense pas à l’argent. Cela viendra plus tard. Je n’ai pas non plus l’impression de devoir l’appeler demain pour lui demander : "Peux-tu encore joindre les deux bouts, peux-tu encore faire tes courses ?" Pas de ça, mais maintenant il a des ennuis. »