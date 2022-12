Maroc - Portugal : les compositions probables

La suite après cette publicité

Marquer l'histoire du football. Voici, ni plus ni moins, la mission du Maroc, opposé au Portugal, ce samedi à 16 heures dans le cadre des quarts de finale du Mondial 2022. D'ores et déjà auteurs d'une retentissant exploit contre l'Espagne au tour précédent (0-0, 3-0 tab), les Lions de l'Atlas, en tête du groupe F avec sept points, devant la Croatie et la Belgique, tenteront donc de réitérer cette incroyable performance face aux hommes de Fernando Santos. Une tâche qui s'annonce malgré tout ardue.

Première du groupe H devant la Corée du Sud et l'Uruguay avec six unités et impressionnante face à la Suisse (6-1) en huitièmes de finale, la sélection lusitanienne, emmenée par Gonçalo Ramos, Rafael Leao ou encore Bruno Fernandes, aura forcément à cœur de poursuivre l'aventure et ainsi mettre fin au rêve éveillé des partenaires de Sofiane Boufal. Pour ce choc, la Seleção, largement bousculée par le cas Cristiano Ronaldo, devra malgré tout faire preuve de caractère.

Le Portugal (encore) sans CR7 ?

Pour ce quart de finale, le tacticien portugais devrait d'ailleurs, une nouvelle fois, se priver de Cristiano Ronaldo, déjà laissé sur le banc contre la Nati. Respectivement blessés à la cuisse et aux côtes, les deux joueurs du Paris Saint-Germain Nuno Mendes et Danilo Pereira ont, quant à eux, quitté définitivement le rassemblement. Dès lors, le Portugal devrait se présenter en 4-2-3-1 avec Costa dans les buts. Devant lui, Dalot, Pepe, Dias et Guerreiro sont pressentis pour débuter. Tout comme B. Silva, Carvalho et Otavio dans l'entrejeu. Enfin, pour entourer Ramos, auteur d'un triple face aux Suisses, Fernandes et Félix pourraient débuter.

De son côté, Walid Regragui pourrait être contraint de faire sans son défenseur central Nayef Aguerd, touché aux ischio-jambiers contre l'Espagne. Dans cette optique, les Marocains opteraient pour un 4-3-3. Devant Bounou, héros des 8es de finale, Hakimi, Saiss, El-Yamiq et Mazraoui sont annoncés titulaires. Au miliue de terrain, le virevoltant Ounahi et l'inarrêtable Amrabat seront logiquement reconduits aux côtés d'Amallah. Enfin, pour faire trembler la défense portugaise, Ziyech, En-Nesyri et Boufal devraient, une nouvelle fois, être associés.

A l'occasion de la Coupe du Monde, Parions Sport en Ligne vous propose votre premier pari doublé jusqu’à 100€ en freebets et 10€ de freebets offerts sans dépôt avec le code FMCDM. Créez votre compte dès aujourd’hui pour profiter de cette offre exclusive.