L'OL a pris une décision pour Melvin Bard

Il fait partie des chouchous des supporters lyonnais. Du haut de ses 19 ans, le joueur formé à l'académie lyonnaise n'a cependant pas participé à la rencontre face au PSG en Coupe de France vendredi dernier. Pire encore, il n'était même pas dans le groupe de Rudi Garcia. De quoi faire réagir, alors que des premières rumeurs évoquant un départ ont commencé à paraître ces dernières semaines.

La suite après cette publicité

Celui qu'on a vu qu'à une reprise en Ligue 1 la saison dernière, face à Nîmes en décembre, songeait d'ailleurs à quitter son club formateur. Plusieurs formations de Ligue 1 et d'autres championnats européens se sont manifestées. Et pas des moindres, puisque le Bayern Munich est sur le coup par exemple. Le quotidien l'Equipe en dit un peu plus et affirme que le champion d'Allemagne veut racheter ses deux années de contrat et l'intégrer à son équipe réserve.

L'OL a envoyé valser le Bayern

Le journal dévoile que les dirigeants bavarois ont été recalés par leurs homologues lyonnais, notamment à cause d'une offre jugée trop faible, puisque le montant proposé par les Munichois était inférieur au million d'euros. Et toujours selon le média, le club rhodanien souhaite bel et bien conserver le jeune latéral. Une offre de prolongation, qui le lierait au club jusqu'en 2024, avec une revalorisation salariale à la clé, a ainsi été formulée à l'agent du joueur.

Le principal concerné et son entourage réfléchissent actuellement à la proposition lyonnaise, et ne veulent pas se précipiter dans leur décision. Rudi Garcia compte sur lui, mais le clan Bard sera logiquement plus prompt à prolonger s'il voit que le tacticien français l'aligne régulièrement lors des premières rencontres de la saison. L'OL veut en tout cas en faire la doublure de Cornet à gauche, alors que Youssouf Koné sera vendu. Voilà une bonne nouvelle pour les fans de l'OL !