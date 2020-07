Le Bayern Munich veut arracher Melvin Bard à l'OL !

Le Bayern Munich est décidément friand de jeunes espoirs français. Après avoir présenté Tanguy Nianzou Kouassi mercredi dernier, le club allemand est prêt à aller piocher du côté de l'Olympique Lyonnais. Selon les informations de L'Equipe, il a entamé des discussions avec Melvin Bard, latéral gauche âgé de 19 ans. Il faut dire que sa situation au sein de son club formateur le poussait à la réflexion ces dernières semaines.

Comme nous l'avions relayé, son manque de temps de jeu en équipe première lui donnait des envies d'ailleurs, d'autant que plusieurs formations de Ligue 1 et Ligue 2 sont venus aux nouvelles. Brest, Reims, Lorient ou encore Nîmes ont fait part de leur intérêt. Nîmes, c'était justement le lieu de l'unique apparition de Melvin Bard en Ligue 1, le 6 décembre dernier. Il avait alors remplacé Rafael, qui évoluait ce jour-là côté gauche, à la pause et avait livré 45 bonnes minutes, bien aidé aussi par les circonstances de la rencontre (deux expulsions côté nîmois). Malgré la longue blessure de Koné et les absences de Marçal, il n'a jamais eu d'autre chance avec l'équipe première.

C'est surtout grâce à ses performances avec l'équipe lyonnaise engagée en Youth League que le latéral gauche a tapé dans l’œil des recruteurs munichois. Le club bavarois lui aurait présenté un projet sur le moyen terme, avec d'abord un passage par l'équipe réserve. Sera-ce suffisant pour séduire cet élément avant tout en quête de temps de jeu ? Le Bayern Munich montre en tout cas actuellement qu'il sait bondir au bon moment sur les jeunes pépites...