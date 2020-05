Liverpool : Virgil van Dijk a eu le temps de penser à la retraite

Comme une bonne partie de la population mondiale ces dernières semaines, Virgil van Dijk (28 ans) est confiné chez lui en raison de la pandémie de coronavirus. Et à l'instar de son coéquipier et partenaire en défense centrale chez les Reds, Dejan Lovren, le deuxième du Ballon d'or 2019 n'a pas forcément vécu les deux derniers mois idéalement. C'est ce qu'il a confié à BT Sport ce samedi, tout en admettant redouter son départ à la retraite.

C'est difficile de ne pas être sur le terrain, à montrer notre talent et travailler dur, ou encore de ne pas voir les gars. Nous passons beaucoup de temps ensemble et, là, nous ne pouvons pas le faire pendant deux mois. J'ai n'ai jamais ressenti ça auparavant. Cela vous fait penser à la difficulté qu'on les joueurs à prendre la décision d'arrêter leur carrière. Ça va être étrange. Je ne veux pas penser à la retraite, mais ce sera vraiment une chose étrange. Ça vous fait un peu plus apprécier (la vie de footballeur), a lâché Virgil van Dijk dans des propos rapportés par le Daily Mail. Le roc défensif espère se consoler en fin de saison avec le titre de champion d'Angleterre qui tend les bras à Liverpool, après 30 ans de disette. Les membres de la Premier League échangeront lundi dans le but d'avancer un peu plus sur le fameux Project Restart.