Cristiano Ronaldo transforme déjà Almería en phénomène mondial

L’arrivée de Cristiano Ronaldo au capital de la formation d’Almería commence déjà à produire ses effets. Quelques semaines seulement après l’annonce de son entrée comme copropriétaire, le club andalou a vu sa popularité exploser et cela ne fait qu’augmenter depuis l’annonce de l’arrivée de la star portugaise au capital du club.

En effet, le nombre d’abonnés d’Almería sur Instagram a fortement augmenté, atteignant désormais 3,2 millions d’abonnés. Un chiffre impressionnant pour une formation évoluant en deuxième division espagnole, qui ne reste devancée dans le pays que par quatre clubs historiques de Liga : le Real Madrid (181 millions), le FC Barcelone (146 millions), l’Atlético de Madrid (18 millions) et le Seville FC (3,6 millions). Un nouvel exemple de l’influence mondiale de la superstar portugaise.