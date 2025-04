FC Barcelone - Majorque : les compos officielles

Les Blaugranas doivent conserver le rythme pour continuer de régner sur la Liga ! Barcelone accueille Majorque ce soir à 21h30, dans le cadre de la 33e journée du championnat espagnol. Les hommes de Flick, qui ont 4 points d’avance sur le Real Madrid, entrevoient le titre au loin mais doivent s’imposer pour rester solides leaders. Ils auront ce soir en face d’eux un candidat aux places européennes, actuellement 7e (44 pts).

Pour ce match, Barcelone fait tourner avec Torres en pointe à la place de Lewandowski blessé, et Fati côté gauche à la place de Raphinha. Olmo sera meneur, Yamal côté droit. Gavi et Pedri sont devant la défense, Koundé est laissé au repos et c’est Araujo qui protégera son habituel couloir. Ce match est à suivre en direct commenté sur Foot Mercato dès 21h30 !

Les compositions

FC Barcelone : Szczesny - Araujo (cap.), Garcia, Martinez, Fort - Gavi, Pedri - Yamal, Olmo, Fati - Torres

Majorque : Roman - Morey Bauza, Valjent, Raillo (cap.), Copete, Mojica - Sanchez, Mascarell, Samu Costa - Larin, Darder