RC Lens : Franck Haise réagit au départ de Loïs Openda

La suite après cette publicité

1 an et puis s’en va. Loïs Openda aura tout de même marqué les esprits pour sa première et donc dernière saison au RC Lens, avec notamment 21 buts en 38 rencontres de Ligue 1. Mais c’est officiel, l’attaquant belge va s’envoler vers le RB Leipzig contre environ 50 M€. Une aubaine pour les Sang et Or qui obtiennent le pactole. Pendant ce temps, les Lensois continuent leur pré-saison, eux qui ont réalisé un nouveau match nul face à Amiens (2-2) après celui face à Dunkerque (4-4).

Alors qu’il vient de perdre son buteur, Franck Haise semble réjouit d’avoir récupéré un gros chèque en contrepartie : «Honnêtement, je n’ai aucune déception. C’est un choix de joueur. Il veut partir, qu’est-ce que vous voulez que je vous dise ? Il multiplie son salaire par quatre, il veut absolument aller à Leipzig, trois jours avant il voulait absolument rester à Lens… ça fait 35 ans que je suis dans le football. J’ai vu beaucoup choses et j’en verrai encore quelques autres…». Nul doute que le RC Lens réussira à s’en remettre, eux qui ont récemment enrôlé un grand espoir colombien pour renforcer les ailes.

À lire

Amicaux : Amiens tient tête à Lens, Le Havre en passe 9 à une équipe slovène