Rayo Vallecano - Barcelone : les compositions officielles

Même si l’issue de la saison ne fait guère de doute, le FC Barcelone se déplace ce soir sur la pelouse du Rayo Vallecano (une rencontre à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir de 22h) avec l’envie d’une victoire, ce qui leur permettrait d’avoir 14 points sur leur dauphin et rival, le Real Madrid. Des Merengues sévèrement battus par Girone la veille 4-1.

Mais Andoni Iraola ne serait pas contre un succès lui permettant d’assurer sa place dans le ventre mou du championnat espagnol. Dans son 4-2-3-1, l’ancien Toulousain Oscar Trejo occupera le poste de numéro 10 et capitaine, en soutien du jeune Camello. Du côté du Mes Que, Xavi mise sur un 4-3-3 avec Pedri de retour titulaire après sa blessure et sa vingtaine de minutes disputées face à l’Atletico. Ferran Torres et Raphinha animeront sur les ailes et essaieront de faire marquer un Lewandowski muet depuis trois matchs.

Les compositions officielles :

Rayo Vallecano : Dimitrievski - Balliu, Catena, Lejeune, Garcia - Unai Lopez, Valentin - Palazon, Trejo, Martin - Camello

Barcelone : Ter Stegen - Kounde, Araujo, Alonso, Baldé - Gavi, Pedri, de Jong - Raphinha, Lewandowski, Torres