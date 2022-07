Lens : le très courtisé Seko Fofana sort du silence

La suite après cette publicité

Au RC Lens, le mercato risque de modifier considérablement l'entrejeu. Cheick Doucouré est sur le point de signer à Crystal Palace, qui va débourser 22,6 M€ (plus 5 M€ de bonus). Le club français réalise là une superbe opération financière puisqu'il conserve 15 % des droits du Malien de 22 ans, arrivé pour une bouchée de pain en provenance de l'AS Real Bamako en 2018 en post-formation. Selon nos informations, une officialisation est attendue dans les prochaines heures.

Il y a aussi le cas Seko Fofana qui retient toutes les attentions dans l'Artois. Le capitaine sort de deux très bonnes saisons, lui qui, comme nous l'affirmions il y a quelques semaines, fait partie de la short-list du PSG pour se renforcer au milieu de terrain. Pas sûr que ce transfert se fasse néanmoins puisque le champion de France vient d'enrôler Vitinha et serait sur le point de s'offrir Renato Sanches. Il n'en reste pas moins que Fofana a des courtisans, comme l'OM par exemple.

Fofana n'est pas pressé de partir mais...

Discret jusque-là, le lauréat du prix Marc-Vivien Foé est sorti du silence à l'occasion du match amical de Lens contre Valenciennes (3-0). Il s'est notamment exprimé sur son avenir. «Pour l’instant, je suis au RC Lens, je suis très content d’être là, de pouvoir m’entraîner, de progresser dans cette préparation, explique-t-il à La Voix du Nord. Officiellement, je suis ici. Après, tout est possible. Il faut profiter, prendre du plaisir, je prends tout ce que j’ai à prendre. On est dans une période de mercato où il y a beaucoup de réflexion. Tu peux te dire que tu vas rester ou que tu vas partir, tu ne sais pas trop. Moi je suis très tranquille, il fait beau et ça va.»

Alors que, selon nos informations, les Sang et Or réclameraient entre 35 et 40 M€ pour le voir partir, le joueur de 27 ans ne semble pas stressé par ce qui peut se dire sur lui. Plutôt emballé par le mercato de son club et les renforts qui sont déjà arrivés comme Adam Buksa, Jimmy Cabot, Salis Abdul Samed, Luksz Poreba ou encore Brice Samba, il n'écarte pas non plus l'idée d'un départ afin de découvrir une compétition continentale cette saison.

« Pourquoi pas jouer l’Europe avec un autre club. Le club sait ce que je veux, je le garde pour moi. Je prends énormément de plaisir ici avec mes amis. Ça nous arrive de discuter. Quand on voit un gars comme Cheick (Doucouré) qui est parti, ça fait un peu bizarre mais c’est une situation qu’il faut accepter. Il ne faut pas se projeter ou se prendre la tête, il faut profiter et tant que j’aurai le maillot de Lens sur moi, je serai Lensois. Je suis concentré sur ma préparation, il y a de beaux matchs qui vont arriver, un stage tous ensemble. Il n’y a pas de pression, de projection, je suis très bien », conclut-il plein de philosophie.