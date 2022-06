Le RC Lens fixe le prix de Seko Fofana

La suite après cette publicité

Dire que Seko Fofana est l'âme du RC Lens cette saison est un doux euphémisme lorsque l'on en vient à évoquer tous ses faits d'armes la saison passée avec le club nordiste. Élu dans l'équipe type de Ligue 1 de la saison, meilleur joueur du RC Lens la saison passée, vainqueur du prix Marc Vivien Foé désignant le meilleur joueur africain de Ligue 1, leader sur et en dehors du terrain du club artésien, capitaine, deuxième meilleur buteur de l'équipe (8 buts), titulaire lors des 38 journées de L1, la liste est longue comme le bras. Alors forcément, à 27 ans et à deux ans de la fin de son contrat, le n°8 lensois ne manque pas de courtisans.

Interrogé à l'issue de l'ultime match de la saison à Bollaert face à Monaco (2-2), le capitaine des Sang et Or avouait alors être dans le flou quant à son avenir. «Tout n'est pas une question de salaire, il y a aussi le bien-être. Tout dépend comment le club voit les choses et moi aussi. Aujourd’hui, je ne peux pas vous donner d’indications. Pour moi tout est possible, tout se fait au feeling. Tant que le club me montre qu’il a vraiment envie que je reste. Il n’y a pas de deadline. Je suis dans le flou. Je suis complètement dans le noir, je ne sais pas ce qui va se passer.» Partir, rester, telle est la question.

Lens réclame entre 35 et 40 M€ pour Fofana

Le PSG et l'OM sont des courtisans de longue date, et nul doute que les supporters des deux clubs rêveraient de voir l'ancien joueur de l'Udinese venir garnir les rangs de leur club préféré. Mais la concurrence la plus sévère viendra sans doute d'Angleterre, où Fofana, qui a débarqué à Manchester City à l'âge de 17 ans et a fait ses premières classes chez les pros à Fulham, garde une belle cote. Plusieurs clubs de Premier League ont pris des renseignements. À noter que le natif de Paris a également laissé un bon souvenir en Italie après ses bonnes saisons réalisées du côté de l'Udinese et quelques matches de championnat restés dans les mémoires.

Mais si les courtisans sont nombreux, ceux-ci vont devoir sortir le chéquier pour attirer Seko Fofana. Selon nos informations, le club artésien va réclamer entre 35 et 40 M€ (soit la somme qu'était prête à mettre Newcastle sur la table cet hiver avant de se rabattre sur Bruno Guimarães) pour laisser filer son meilleur joueur. Comme dans tous les gros dossiers de l'été, il faudra sans doute se montrer patient, à moins qu'une offre folle ne vienne mettre tout le monde d'accord...