L’ex femme d’Achraf Hakimi vide son sac

Après plusieurs années de vie commune, Achraf Hakimi (25 ans) et Hiba Abouk (37 ans) ont décidé de se séparer l’année dernière. L’actrice espagnole, mère des deux enfants du joueur, est revenue sur sa nouvelle vie dans les colonnes de AS ce mardi. «Je suis discrète sur ma vie. C’est le choix que j’ai fait pour pouvoir être libre et que ma vie ne soit pas un objet de conversation dans la bouche des autres. Ma vie n’appartient qu’à moi.» Puis, elle est revenue sur sa douloureuse séparation avec le joueur du Paris Saint-Germain et de l’équipe nationale du Maroc. Un footballeur accusé d’agression sexuelle, ce qui a notamment précipité la fin de leur couple. «J’ai vécu la pire année de ma vie, mais elle est terminée. Ma priorité dans la vie, ce sont toujours mes enfants. Je prends des décisions pour eux uniquement. (…) Comment se sortir d’une histoire comme celle-là ? Il faut y réfléchir longtemps, en débattre beaucoup avec soi-même et avec lui, bien sûr, car c’est lui qui est impliqué. La déloyauté tue l’amour. Je pardonnerais l’infidélité et je l’ai fait plus d’une fois. Nous faisons beaucoup d’erreurs, mais il est difficile de pardonner car il faut faire un gros travail sur soi-même.»

Elle poursuit : «j’ai passé un très mauvais moment parce que nous ne voulions pas que cela soit médiatisé et cela a été le cas. Il y a eu des moments très durs. J’étais consumée physiquement. C’était une décision très difficile pour moi car j’ai tout quitté pour ma famille et ma famille s’est divisée. J’ai quitté mon mari, je suis retournée à mon métier, j’ai emmené mes enfants, je suis retourné à Madrid et je reviens à la vie. (…) Je n’ai pas eu de chance avec les hommes. Je n’ai pas réussi à bien faire les choses. J’ai eu beaucoup de déceptions. Je crois toujours que quelqu’un peut venir et être l’amour de ma vie.» En attendant, elle s’occupe de ses fils Amin et Naim, qu’elle aime plus que tout. « Ils m’ont redonné la vie. La plus grande leçon est cet amour infini que vous avez pour eux. Je ne connaissais pas le véritable amour jusqu’à leur naissance et je réalise que je peux donner ma vie pour eux.»* La page Achraf Hakimi est définitivement tournée pour Hiba Abouk.