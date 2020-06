MU : Ole Gunnar Solskjaer voit grand pour Dean Henderson

Manchester United compte plus que jamais sur son jeune portier Dean Henderson (23 ans). Prêté cette saison à Sheffield United, l'intéressé a convaincu tout son monde jusqu'à l'interruption de la Premier League suite à la pandémie du coronavirus (27 matchs disputés en Premier League). Un parcours brillant qui n'a pas échappé au manager des Red Devils, Ole Gunnar Solskjaer. Ce dernier estime que son gardien est promis à un avenir radieux. Interrogé par Sky Sports, Solksjaer estime qu'Henderson peut devenir le gardien numéro un de United mais aussi de l'Angleterre.

« Dean a fait de grands choix au fil des ans et s'est développé de manière fantastique. Nous envisageons de déterminer où il sera la saison prochaine, mais cela n'a pas encore été décidé. Cette saison s'est avérée être une grande expérience pour lui, il s'est fait quelques faveurs avec ses performances et a prouvé qu'il sera le numéro 1 de l'Angleterre et de Man United à un moment donné, » estime ainsi le technicien norvégien. Suffisant pour offrir à Dean Henderson le statut de numéro un à Manchester ?