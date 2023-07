L’OM finalise l’arrivée définitive de Rubén Blanco

L’Olympique de Marseille et le Celta de Vigo sont en train de finaliser le transfert définitif de Rubén Blanco après que le gardien espagnol ait été prêté toute la saison dernière au club olympien, déjà en provenance de la formation ibérique. Le portier de 27 ans devrait donc évoluer à nouveau au stade de la cité phocéenne, le Vélodrome. D’autant plus que l’OM lui offre la possibilité de vivre la Ligue des Champions pour la deuxième année consécutive sachant que sa famille se sent bien à Marseille.

Selon plusieurs médias espagnols dont AS, les dirigeants de l’Olympique de Marseille et leurs homologues espagnols sont en pleine négociations afin de finaliser le plus rapidement possible le transfert à titre définitif de Rubén Blanco. En effet, toutes les parties impliquées dans cette opération sont désireuses de valider ce départ dans le sud de la France. Son transfert est évalué à environ 2 millions d’euros comme le rapportes nos confrères espagnols. Affaire à suivre donc…

