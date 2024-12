Liga : Valladolid donne sa place de lanterne rouge à Valence

Pour l’ouverture de la 17e journée de Liga, le Real Valladolid recevait Valence dans un duel de clubs malades entre le 19e et le 20e du Championnat d’Espagne. Et Valladolid n’a mis que 20 minutes pour ouvrir le score grâce à une réalisation d’Anuar (1-0, 20e), dans une première mi-temps assez pauvre.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 19 Valladolid 12 17 -22 3 3 11 12 34 20 Valence 10 15 -10 2 4 9 13 23

Il fallait attendre le second acte pour voir plus de rythme, mais la fin de match a complètement basculé après l’expulsion de Latasa, sept minutes après son entrée en jeu (78e). Et dans la foulée, Duro manquait l’occasion pour revenir à égalité, en ne cadrant pas sa tête (85e). Finalement, Valladolid s’est imposé et remonte au 19e rang, à trois points du premier non relégable. Avec 10 points, Valence est bon dernier.