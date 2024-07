La raison qui empêche Cristiano Ronaldo de prendre sa retraite

À 39 ans, Cristiano Ronaldo vient de boucler un Euro 2024 catastrophique. Éliminé en quart de final par l’équipe de France, le Portugais a quitté pour la première fois un tournoi international sans avoir marqué de but. De quoi remettre en question son avenir international ? C’est possible. En revanche, ne lui parlez pas encore de retraite sportive. D’ailleurs, l’ancien attaquant Adrian Mutu pense savoir pourquoi CR7 ne compte pas raccrocher les crampons dans l’immédiat. Ronaldo aurait envie de joueur avec son fils Cristiano Ronaldo Junior (14 ans).

« C’est sa vraie motivation. Le fait qu’il veuille jouer un match officiel avec son fils et c’est pour cela qu’il n’abandonne pas. À Al Nassr, c’est possible. S’il était dans une autre équipe, je ne sais pas, au Real Madrid, ce serait plus difficile. Mais jouer un match ensemble, je ne pense pas que ce soit impossible », a-t-il déclaré, dans des propos relayés par A Bola.