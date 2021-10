Real Madrid : Rafael van der Vaart cartonne Thibaut Courtois

Après la petite finale de la Ligue des Nations perdue face à l'Italie (2-1), le gardien de but belge avait poussé un coup de gueule contre l'UEFA concernant la multiplication des rencontres, considérant que ce match pour la 3e place ne servait qu'à remplir les caisses de l'instance européenne selon lui. Des propos que n'a pas compris l'ex-international néerlandais Rafael van der Vaart au micro de la chaîne publique NOS.

« Je trouve que cela n’a aucun sens. Qu’il rende la moitié de son salaire et il aura droit à six mois de vacances. C’est un joueur de football, il est copieusement payé par un club pour jouer. Bien sûr, les agendas sont chargés, mais on a tous connu ça. [...] Les matchs, c’est ce qu’il y a de plus agréable pour un joueur. Ces propos, ce sont des pleurnicheries. Encore plus de la part d’un gardien », a déclaré l'ancien Madrilène à la télévision hollandaise.