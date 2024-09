PSG : les explications sans détour de Luis Enrique sur la mise à l’écart d’Ousmane Dembélé

Luis Enrique a fait un choix très fort juste avant le match de Ligue des Champions face à Arsenal. Pour ce rendez-vous XXL comptant pour la deuxième journée de la Ligue des Champions, l’entraîneur du Paris Saint-Germain a décidé d’écarter son ailier français. Pour expliquer cette décision, une sanction disciplinaire a été évoquée. Présent à l’Emirates pour la traditionnelle conférence de presse d’avant-match, le technicien espagnol n’a pas dû attendre bien longtemps avant que le sujet soit évoqué.

La suite après cette publicité

Interrogé dès la deuxième question, Luis Enrique n’a pas sourcillé au moment d’apporter sa version. « Oui, sans aucun problème. Si quelqu’un, de façon grave, ne respecte pas les obligations envers l’équipe, ça signifie pour moi qu’il n’est pas préparé. Je considère que cette semaine est importante. Avant un match aussi important comme celui-ci, je veux que tous les joueurs soient dans les meilleures dispositions possibles. Je l’ai mis à l’écart et je veux le meilleur pur l’équipe », a-t-il déclaré, avant de répondre à une deuxième relance sur cette affaire.

À lire

PSG : Achraf Hakimi réagit à l’absence d’Ousmane Dembélé

Ici, c’est Luis Enrique qui commande

« Vous pensez que faire une équipe c’est facile ? Que j’ai juste à appuyer sur un bouton ? Non. Faire une équipe, c’est en faire une parfois dans des circonstances difficiles. Hier, j’ai dû prendre une décision difficile, qui est la meilleure pour l’équipe. Sans aucun doute possible. Je le referai 100 fois, ça ne veut pas dire qu’elle est irréversible. J’ai pris la meilleure décision possible. (…) J’ai signé dans ce club pour créer une équipe. Jusqu’à mon dernier jour au PSG, je ferai une équipe avec identité, qui fasse du jeu, au moins qui essaye. Ça, je vous le garantis. Je ne peux pas garantir des titres, gagner la Ligue des Champions. Si je ne peux pas le faire (gérer son équipe, ndlr), eh bien je rentrerai chez moi. Et bien sûr, je suis soutenu par le directeur sportif et le président. Ils m’ont engagé pour faire une équipe, et je vais le faire. Et dans cette équipe, il y aura Ousmane Dembélé ».

La suite après cette publicité

À nouveau relancé sur ce thème, Luis Enrique s’est, cette fois-ci, montré un peu plus sec. L’entraîneur espagnol n’a pas voulu dédier cette conférence de presse uniquement sur le cas Dembélé. Mais il a tout de même tenu à démentir une rumeur. « Je n’ai rien à ajouter à mes réponses précédentes. Vous avez de quoi faire. (…) Je suis très sincère, mais je n’en vais pas en faire une telenovela. Il n’y a pas eu de dispute entre le coach et le joueur, ça, c’est totalement faux. Il y a juste un problème d’engagement du joueur envers l’équipe et non entre le joueur et l’entraîneur. » Voilà qui est dit.

Pour ce match, Parions Sport en Ligne vous offre un bonus de bienvenue de 85€ et 15€ sans dépôt avec le code FM15. La victoire du PSG peut vous rapporter 420€.

La suite après cette publicité

Suivez le match ARSENAL-PSG sur CANAL+. Cliquez ici pour vous abonner et accéder au match.