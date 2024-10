PSG - Strasbourg : le nouveau coup de force de Bradley Barcola

Auteur d’un but avec les Bleus contre Israël durant cette dernière trêve internationale, Bradley Barcola revenait au Paris Saint-Germain avec des objectifs importants étant donné le calendrier surchargé qui attend le club de la capitale dans les prochaines semaines, à commencer par ce weekend où les troupes de Luis Enrique accueillaient au Parc des Princes le RC Strasbourg dans le cadre de la 8ème journée de Ligue 1. Une rencontre dorée pour un test grandeur nature, alors que le PSG s’apprête à défier le PSV Eindhoven en Ligue des champions mardi soir. L’entraîneur espagnol en a d’ailleurs profité pour réaliser un petit turnover dans son onze de départ, laissant au repos certains internationaux. Mais pas Bradley Barcola qui se devait d’endosser le costume de patron de l’attaque parisienne avec les absences de Randal Kolo Muani, Gonçalo Ramos mais surtout Ousmane Dembélé.

Il y a quelques jours encore, le chouchou du Parc des Princes en disait plus sur sa relation avec son entraîneur Luis Enrique : «J’ai une très bonne relation avec lui. Une relation de confiance, qu’il m’a toujours donnée, même dans les moments délicats, il a été à mes côtés, à me pousser. Il m’a dit de marquer. C’est bien de faire des passes, de faire des dribbles, mais quand on est attaquant, le plus important, c’est de marquer quand même donc, j’ai pris conscience de ça», avait déclaré le jeune joueur. Une confiance qui se traduit sur le terrain puisque ce samedi soir, l’ailier gauche de 22 ans avait tous les projecteurs braqués sur lui. Certains observateurs doutent encore de sa capacité à élever son niveau pour être plus qu’un simple joueur parfait de complément. Récemment élu meilleur joueur du mois de septembre, Barcola a fait taire des critiques.

Le leader s’appelle Barcola

Auteur d’un but et d’une passe décisive ce soir, L’ancien Lyonnais a été au four et au moulin ce samedi, en touchant près de 50 ballons. Il a également cadré quatre tirs et s’est procuré trois grosses occasions : «J’ai beaucoup travaillé devant le but. Je suis attaquant, il faut marquer, c’est mon rôle. On est bien. Je veux gagner des matchs, c’est tout. On est content aujourd’hui. On a fait un bon match, on a fait ce qu’on voulait mettre en place. On a pris deux buts qui faussent un peu le match. On en a mis quatre, on aurait pu en mettre plus. Le coach met en confiance les Titis. Je suis aussi passé par là. C’est bien ce que fait le coach, à l’entraînement, les encourager à répéter les efforts. En les poussant, on se pousse nous-mêmes», nous a confié Bradley Barcola en zone mixte. Les paroles d’un leader qui assoie un peu plus sa domination sur la Ligue 1.

Même sans Ousmane Dembélé, Bradley Barcola prouve qu’il peut être ce grand joueur qui porte une équipe. Toujours virevoltant sur son côté, il a eu très peu de déchets ce soir. Il a même provoqué un pénalty qui n’a finalement pas été accordé après appel à la VAR. Parmi les joueurs français, seuls Karim Benzema (8 en 2007/08) et André-Pierre Gignac (8 en 2014/15) ont inscrit plus de buts que Bradley Barcola (7) après les 8 premiers matchs d’une saison en Ligue 1 au 21ème siècle. En plus de ces chiffres purement individuels, l’ancien Lyonnais montre qu’il est indispensable pour le collectif. En effet, le PSG a remporté 16 de ses 18 matchs officiels lorsque Bradley Barcola a été décisif (pour deux nuls et zéro défaite). Bradley Barcola, avec 7 buts inscrits, 1 passe décisive, est le joueur le plus décisif en Ligue 1 cette saison en compagnie d’Ousmane Dembélé (4 réalisations, 3 offrandes). Une montée en puissance qui ne laisse personne indifférente à Paris.