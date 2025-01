L’AC Milan est sur le point de faire le gros coup Kyle Walker

La semaine passée, Kyle Walker (34 ans) a informé Manchester City de son désir de changer d’air. Pep Guardiola l’avait annoncé lors de sa conférence de presse samedi dernier. «Il y a deux jours, Kyle a demandé à explorer l’option de jouer à l’étranger pour terminer sa carrière là-bas. Il est allé voir (le directeur du football) Txiki Begiristain. C’est pour cette raison qu’il n’a pas joué. Je préfère faire jouer des joueurs dont l’esprit est ici et pas ailleurs. Nous ne pourrions pas avoir eu tous les trophées que nous avons gagnés ces dernières années sans Kyle Walker, c’est impossible. Dans son esprit, il aimerait explorer un autre pays pour de nombreuses raisons (…) C’est un joueur important pour l’équipe nationale et pour notre équipe. Je ne sais pas ce qui va se passer.»

Le technicien espagnol en sait forcément un peu plus, lui qui n’a pas fait appel à l’international anglais lors des dernières sorties de son équipe. Il est certainement au courant des clubs prêts à accueillir le joueur sous contrat jusqu’en 2026. Car depuis quelques jours, plusieurs écuries s’activent en coulisses pour le récupérer. Mais l’arrière-droit a été clair puisqu’il a indiqué vouloir continuer sa carrière en Europe. Ce qui a mis un terme aux spéculations en Arabie saoudite, où Al-Nassr, Al-Ittihad et Al-Alhi étaient sur les rangs. Cela a aussi ouvert la voie à l’Inter Milan, qui veut un prêt, à Galatasaray et à l’AC Milan. Selon la Gazzetta dello Sport, les Rossoneri ont une grosse longueur d’avance sur la concurrence, eux qui ont fait de Walker leur priorité.

Walker a dit oui à l’AC Milan

Pourtant, Marcus Rashford (Manchester United) a longtemps été le choix numéro 1 des Milanais, qui ne peuvent recruter qu’un seul footballeur anglais durant le mercato comme le stipule le règlement. Alors que l’attaquant des Red Devils était en pole position, la donne a changé en raison de son imposant salaire de 7 millions d’euros nets par an. En effet, les pensionnaires d’Old Trafford ont fait savoir qu’ils ne paieraient pas une partie de son salaire comme peuvent le faire certains clubs dans le cadre d’un prêt. Ce qui a refroidi l’AC Milan, qui a avancé en parallèle sur le dossier Kyle Walker. Et les dernières nouvelles sont plutôt positives d’après les informations venues de l’autre côté des Alpes.

Alors que la Gazzetta dello Sport a donc révélé que Milan accélère sur ce dossier prioritaire, Relevo va plus loin et révèle que l’arrivée de Kyle Walker est quasiment bouclée. En effet, l’écurie rossonera s’est déjà mise d’accord depuis plusieurs jours avec le joueur pour un contrat jusqu’en 2027. Il reste encore quelques détails à régler. De son côté, Walker est en train de négocier sa rupture de contrat avec Manchester City. Cette avancée de la part des Rossoneri met également un terme au dossier Marcus Rashford. L’AC Milan va donc frapper un joli coup en recrutant Kyle Walker, d’autant plus s’il arrive librement. Une page va donc se tourner pour l’Anglais et pour City.