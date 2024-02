L’AS Poissy annonce la venue de Kylian Mbappé !

Son avenir est dans toutes les bouches depuis plusieurs semaines. Alors que nous vous révélions en exclusivité depuis le 7 janvier dernier que le Bondynois allait rejoindre le Real Madrid à l’issue de la saison, l’attaquant de 25 ans a annoncé ce jeudi son départ du club de la capitale à l’issue de la saison. Pourtant, le nouveau club de Mbappé a été annoncé ce vendredi soir.

La suite après cette publicité

En effet, l’AS Poissy a officialisé ce vendredi avoir chipé KM7 au nez et à la barbe des Merengues : «après de longues discussions restées secrètes et de nombreux rebondissements, Kylian a décidé de s’engager avec le Poissy Fc pour la saison 2024/2025. Il en a informé ses coéquipiers ce matin au Campus. Il traversera la route des 40 sous pour jouer au stade Léo Lagrange la saison prochaine. Nous souhaitons la bienvenue à « Kyky de Bondy » dans le club phare yvelinois. Nous espérons que le Réal Madrid, Arsenal, Barcelone, et l’ensemble des cadors européens qui travaillent sur le dossier depuis de nombreuses années ne seront pas trop déçus.»