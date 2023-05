Liverpool prêt à casser sa tirelire pour Alexis Mac Allister !

La suite après cette publicité

Tout a changé en une saison pour Alexis Mac Allister. Débusqué par Brighton en provenance d’Argentinos Juniors en 2019 pour seulement 8 millions d’euros, le milieu de terrain de 24 ans a vu sa cote exploser en Premier League cette année. Auteur de 12 buts en 35 matches toutes compétitions confondues cette saison avec les Seagulls, l’ancien de Boca Juniors récolte surtout les fruits de son excellente Coupe du monde remportée avec l’Argentine.

Une popularité grandissante qui attire forcément. Sous contrat jusqu’en 2025 avec le club du sud de l’Angleterre, il ne devrait pas faire de vieux os dans les rangs des hommes de Roberto de Zerbi. Alors qu’il affirmait être pleinement concentré sur la suite avec l’actuel sixième de Premier League en janvier dernier, le Daily Mirror affirme ce dimanche que l’Argentin aurait des velléités de départ et que plusieurs cadors outre-Manche lui feraient les yeux doux.

Liverpool veut tout changer au milieu de terrain

En effet, d’après une exclusivité du tabloïd anglais, Liverpool serait prêt à mettre 70 millions de livres sterling sur Alexis Mac Allister. Une somme faramineuse qui devrait suffire à l’attirer même si les pourparlers sont longs et qu’Arsenal et Manchester United seraient prêts à dégainer une offre. Néanmoins, le transfert de James Milner vers Brighton pourrait faciliter la transaction.

Pour rappel, l’entrejeu des pensionnaires d’Anfield risque d’être fortement remanié cet été. En plus du départ programmé de James Milner, Jürgen Klopp et ses dirigeants seraient enclins à également laisser filer Alex Oxlade-Chamberlain et Naby Keita. En contrepartie, les Reds tiennent également la corde sur le dossier Mason Mount du côté de Chelsea comme le confirme le Mirror qui parle d’un chiffre de 50 millions de livres. Néanmoins, l’avenir de l’international des Three Lions (36 sélections, 5 buts) dépend également du rôle qui lui sera accordé par Mauricio Pochettino, le futur entraîneur des Blues. Liverpool se prépare donc un milieu d’année agité pour son milieu de terrain.