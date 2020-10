Everton : James Rodriguez finalement apte face à Southampton ?

James Rodriguez (29 ans) effectue un début de saison canon avec Everton. Auteur de trois réalisations et trois passes décisives en Premier League, le milieu offensif colombien s'adapte avec aisance au championnat anglais. Mais ce jeudi, le manager des Toffees Carlo Ancelotti révélait que l'ancien Madrilène pourrait être forfait pour le déplacement à Southampton dimanche suite à un coup reçu à la cheville face à Liverpool (2-2). Mais il semblerait que la donne soit différente pour l'international colombien.

« Il n'est pas définitivement forfait. Je pense que sa récupération était très bonne et il s'est entraîné aujourd'hui (vendredi, ndlr), juste une séance partielle. J'espère qu'il pourra s'entraîner demain (ce samedi, ndlr) et nous verrons s'il est en condition pour jouer dimanche. C'est vraiment mieux et nous avons confiance sur le fait qu'il puisse peut-être jouer », a ainsi commenté Ancelotti. Voilà qui constituerait une excellente nouvelle pour le leader de Premier League.