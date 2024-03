Euro, JO : le FC Barcelone ne compte pas se laisser faire pour Lamine Yamal

C’est le revers de la médaille. Les prestations de Lamine Yamal avec le FC Barcelone ont vite convaincu la fédération, et notamment Luis de la Fuente de faire de l’ailier de 16 ans seulement un international espagnol. Convoqué dès le mois de septembre après quelques matchs pros seulement, le jeune loup de la Masia a mis tout le monde d’accord. S’il est déjà devenu un élément majeur de son club et de la Roja, Yamal va devoir prendre une autre donnée en compte. Sa résistance physique à l’enchaînement de tous ces matchs.

Depuis quelques semaines, le débat se pose à la RFEF. Le garçon était initialement prévu pour, au mieux, les Jeux Olympiques, alors qu’il n’était qu’un international U19 il y a moins d’un an. Il a explosé entre temps et c’est surtout l’Euro qu’il disputera à partir de juin. Pour autant, le sélectionneur U23, Santi Denia, n’a pas fait une croix pour l’épreuve olympique de Paris abonde Relevo ce vendredi. Il compte bel et bien sur l’ailier et aura le dernier mot puisqu’en Espagne, à la différence de la France, la loi oblige les joueurs à répondre aux convocations des équipes nationales.

Le Barça tremble déjà à l’idée de voir son protégé enchaîner les deux compétitions (14 juin-14 juillet et 24 juillet-9 août) sans pause entre les deux. Il n’a pas oublié les 73 matchs cumulés par Pedri lors de la saison 2020/2021 avec l’Euro et JO de Tokyo en bout de chaîne. Le milieu de terrain, 19 ans à l’époque, a encore du mal à s’en remettre aujourd’hui. «Ne laissez pas le cas Pedri se répéter», a d’ailleurs prévenu Xavi en conférence de presse. Pau Cubarsí est lui aussi confronté à cette situation, raison de plus pour être inquiet.

Le Barça a déjà entamé son bras de fer avec la fédération pour le défenseur de 17 ans et fait de même pour son attaquant. Malgré les textes législatifs, le risque est trop grand. Il faut négocier. «Dans la vie, il faut toujours parler avant d’interdire. En tant que club, nous ne voulons pas qu’ils jouent dans les deux compétitions, assurait Deco il y a quelques jours sur les ondes de la Cadena SER. Nous ne pouvons pas avoir un joueur qui va à l’Euro et qui ensuite, immédiatement, joue aux Jeux Olympiques.» Le directeur sportif culé prévient, il ne laissera pas faire. «C’est trop.»