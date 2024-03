Pau Cubarsí et Lamine Yamal inquiètent déjà le FC Barcelone !

« Cubarsí est intelligent. Il sait quand il faut se battre et quand il ne faut pas se battre. Il n’a pas perdu un seul duel contre des joueurs plus forts que lui. Spectaculaire (…) il n’a pas l’air d’avoir 17 ans ». Tels étaient les propos de Xavi après la victoire du FC Barcelone face à Majorque plus tôt ce week-end. Il faut dire que le défenseur de 17 ans impressionne depuis ses débuts en équipe première.

La suite après cette publicité

Le joueur formé à La Masia a déjà disputé 11 rencontres toutes compétitions confondues avec le Barça, dont 8 titularisations en Liga. De quoi se frotter les mains en vue de l’avenir, et à Barcelone et même en Espagne, tout le monde prédit une sacrée carrière au jeune Catalan. Seulement, Cubarsí comme le FC Barcelone pourraient être victimes du succès du défenseur.

À lire

FC Barcelone : Joan Laporta s’est déjà réuni avec un entraîneur prestigieux

Un été très chargé

Comme l’indiquent plusieurs médias espagnols, la Fédération Espagnole prévoit un été assez intense pour lui. Il pourrait ainsi disputer l’Euro en Allemagne avec la Roja, puis, quelques semaines plus tard, disputer les Jeux Olympiques de Paris avec le pays ibérique. Même cas de figure pour Lamine Yamal par ailleurs. Ce qui ne plaît pas beaucoup du côté de Barcelone…

La suite après cette publicité

Effectivement, tous se rappellent de ce qui s’est passé avec Pedri à l’époque. Le milieu de terrain avait ainsi enchaîné les deux compétitions à l’été 2021 et avait ensuite eu du mal à revenir. Beaucoup attribuent encore les blessures à répétition qu’il connaît cette saison encore à ce fameux été. Même s’il faut souligner que tant Yamal que Cubarsí ont pour l’instant bien moins joué en club que Pedri à l’époque…