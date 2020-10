Everton : Jordan Pickford engage des gardes du corps après avoir été menacé de mort

Le terrible choc entre Jordan Pickford et Virigil Van Dijk a laissé un bon nombre d’observateurs sans voix après avoir vu le portier d’Everton ne pas être sanctionné sur cette sortie non-maitrisée. D’autant plus que le verdict est tombé. La saison du défenseur néerlandais a de grandes chances d’être terminée à la grande tristesse des fans d’Anfield qui pleurent un peu plus chaque jour leur meilleur défenseur après son éloignement des terrains.

S'il s’en est voulu pendant plusieurs jours, Jordan Pickford ne s’attendait très certainement pas à voir cette histoire prendre une telle ampleur. Selon le Daily Mail ce mercredi, le portier des Toffees a fait appel à des gardes du corps après que son couple ait été menacé de mort. Une bien triste nouvelle pour le gardien des Three Lions dont les prochains jours ne devraient pas être un long fleuve tranquille.