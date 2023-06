L’OL a trouvé son nouveau Lucas Paqueta

Mis en sursis par la DNCG, le gendarme financier du football français, l’Olympique Lyonnais ne peut pas encore procéder comme il l’entend dans son mercato. Mais les Gones ne restent pas inactifs pour autant. Désormais passé sous le contrôle total de John Textor, le club rhodanien a changé sa façon de procéder.

Également propriétaire du club carioca de Botafogo, l’homme d’affaires américain a fait du marché brésilien une filière très suivie par l’OL, comme au temps de Juninho, quand ce dernier gérait le recrutement. L’arrivée l’hiver dernier de Jeffinho en témoigne. Globoesporte nous apprend d’ailleurs que les septuples champions de France ont ciblé un nouveau talent de Série A.

Une clause libératoire à 100 M€

Il s’agit d’un certain Victor Hugo. Non, il ne s’agit pas de l’ancien joueur du MHSC, mais du milieu de 19 ans de Flamengo. Le média brésilien indique qu’il n’y a pas encore eu d’offre concrète, mais que l’OL s’est renseigné sur le prix demandé, confirmant par la même occasion son intérêt. Et Globoesporte enchaine en ajoutant que l’OL voit en ce joueur son nouveau Lucas Paqueta, qui évoluait lui aussi à Flamengo d’ailleurs.

Auteur de 7 buts et de 4 passes décisives en 62 matches, toutes compétitions confondues avec l’équipe A et U20 de Flamengo, Victor Hugo ne sera toutefois pas facile à déloger. Lié au Mengão jusqu’en 2027, le numéro 29 dispose d’une clause libératoire de 100 M€ ! Les Lyonnais sont prévenus.