Quel mercato pour Arsenal, après un début d'année cauchemardesque ?

La suite après cette publicité

« Same old story » ? À l'instar du début de saison 2021-2022 catastrophique pour Arsenal, qui avait enchaîné 3 défaites de rang en Premier League sans marquer le moindre but, les hommes de Mikel Arteta sont à la peine en cette nouvelle année 2022. « Lorsque nous dominons le match, nous devons faire mal à l'adversaire. Cela n'a pas été le cas dernièrement. Nous avons réalisé de grandes performances, mais elles ne sont pas concrétisées pas des victoires. Il manque peu de choses pour faire tourner l'équipe », analysait le technicien espagnol dimanche, après le triste nul contre la lanterne rouge Burnley (0-0, 23ème journée) concédé à l'Emirates Stadium.

L'entraîneur des Gunners de quoi être frustré : son équipe a enchaîné un 5ème match sans victoire depuis le début de l'année civile (une première depuis 27 ans), venant conclure un mois de janvier très morose avec un seul but inscrit à la clé. Si la défaite contre Manchester City (1-2, le 1er janvier) était porteuse d'espoirs tant Arsenal avait embêté les champions d'Angleterre en titre durant cette partie, le reste a de quoi décevoir les fans dans le nord de Londres. Deux éliminations des deux coupes nationales (à Nottingham Forest en FA Cup et contre Liverpool en demi-finale de League Cup), ponctuées de prestations timides, peu convaincantes voire inquiétantes (0 tir cadré contre les pensionnaires de Championship), sont venues accentuer cette mauvaise passe.

Objectif top 4 pour Arsenal, qui veut se renforcer

Les Gunners n'ont donc plus qu'un seul objectif pour la deuxième partie de saison, à savoir terminer dans le top 4 en Premier League et ainsi retrouver la Ligue des champions, qui fuit l'Emirates depuis 2017. Alors qui dit mois de janvier dit forcément mercato hivernal, le moment idéal pour faire des ajustements nécessaires au bon déroulement des six derniers mois de l'exercice en cours. D'autant plus qu'Arsenal, qui s'est déjà séparé de Pablo Mari (prêté à l'Udinese), Sead Kolašinac (résiliation, OM), Ainsley Maitland-Niles (prêté à l'AS Roma) et Folarin Balogun (prêté à Middlesbrough), a connu des soucis d'effectif récemment.

Entre cas de Covid-19, blessures et suspensions, Mikel Arteta a dû beaucoup bricoler et il ne verrait pas d'un mauvais œil l'arrivée d'une ou plusieurs recrues d'ici la fin de la saison en vue de l'objectif C1. « C'est ce que nous avions prévu, mais le marché est difficile, il est compliqué. Nous le savions, mais il y a beaucoup de choses à gérer et nous devons prendre les bonnes décisions avec les joueurs qui, selon nous, vont vraiment nous aider et essayer de faire venir ceux qui peuvent nous amener au niveau supérieur. Nous essayons de conclure des deals avant le 31 janvier, mais je ne sais pas si nous allons être en mesure de le faire », a lâché le disciple de Pep Guardiola, qui, comme révélé par The Athletic, s'est même rendu aux États-Unis avant de s'envoler à Dubai, en stage hivernal avec son équipe qu'il espère « réunir » et « reconcentrer », afin de parler directement avec la famille Kroenke, propriétaire d'Arsenal.

Un milieu trop léger, une gestion des attaquants compliquée

Reste désormais à savoir comment va manœuvrer la direction londonienne. Bernd Leno, la doublure d'Aaron Ramsdale, ronge son frein et songe de plus en plus à un départ. Takehiro Tomiyasu, l'excellent latéral droit japonais, a forcé, rechuté et il sera lui absent quelques semaines, alors que sa doublure, Cedric Soares, est elle aussi blessée. Au milieu de terrain, quand Granit Xhaka et Thomas Partey ne sont pas suspendus, Albert Sambi Lokonga semble encore trop tendre pour enchaîner les titularisations et les performances de qualités.

Mohamed Elneny, actuellement à la CAN avec l'Égypte, n'a pas non plus l'étoffe d'un titulaire régulier et arrive en fin de contrat en juin prochain. Enfin, aux avant-postes, un grand point d'interrogation demeure concernant la gestion des attaquants. Alexandre Lacazette, capitaine depuis la mise à l'écart de Pierre-Emerick Aubameyang, est libre de s'engager où bon lui semble, son contrat expirant le 30 juin prochain. Même cas de figure pour Eddie Nketiah, qui déçoit lorsqu'il foule la pelouse avec son club formateur.

Guimarães, Sanches, Jović... du beau monde dans le viseur

Face à ces délicates situations, les pistes se multiplient du côté des Gunners. En cas de départ du portier allemand, la piste menant à l'Américain Matt Turner (New England) a récemment été évoquée dans la presse anglaise. Concernant l'entrejeu, les noms de Renato Sanches (Lille), Youri Tielemans (Leicester), Arthur Melo (Juventus), Danilo (Palmeiras), Bruno Guimarães (Lyon, mais en partance pour Newcastle) ou encore plus récemment Douglas Luiz (Aston Villa) ont été liés à Arsenal ces dernières semaines. Dans tous les cas, si un prêt n'est pas négocié, il faudra que les Anglais sortent le chéquier pour amadouer les écuries concernées.

Pour amener de la fraîcheur et apporter un vrai plus à la pire équipe du top 6 outre-Manche, les Gunners semblent décidés à attirer un jeune possédant une bonne expérience mais surtout doté d'une marge de progression très importante, et capable de participer au jeu comme le fait l'actuel n°9 des Canonniers. En ce sens, les séduisantes pistes Dominic Calvert-Lewin (Everton), Alexander Isak (Real Sociedad) et Jonathan David (Lille) sont cités dans le viseur d'Arsenal. Là aussi, il faudra envoyer du lourd. Enfin, The Athletic a récemment évoqué la possibilité d'un prêt de Luka Jović, en manque de temps de jeu au Real Madrid. Reste désormais à savoir à quel moment interviendra le changement de visage offensif des Gunners. À tous les niveaux, il y a en tout cas urgence.