Les clubs de Premier League se lancent dans la bataille pour Bruno Guimarães

La suite après cette publicité

Le mercato risque de faire bouger l'effectif de l'Olympique Lyonnais. Dans une forme économique toute relative, des départs sont à prévoir, alors qu'une qualification en Ligue des Champions en fin de saison, objectif désigné au départ, s'éloigne journée de championnat après journée de championnat. 13es de Ligue 1, les Gones sont loin du podium, mais comptablement, le trou de neuf points qui les sépare de l'OM peut encore être comblé.

Il faudra mettre les bouchées doubles lors de cette seconde partie de saison. Ça commence avec la réception du PSG, pas une mince affaire. Statistiquement, l'OL a plus de chance de regarder la C1 que d'y participer. Les projections du club vont sans doute vers une absence la saison prochaine de la manne financière que peut offrir la Ligue des Champions. Pour boucher les trous, il n'y a plus vraiment d'autres solutions que de vendre des actifs, c'est-à-dire des joueurs.

L'OL veut au moins 45 M€

Cela pourrait intervenir dès cet hiver avec le cas Bruno Guimarães (24 ans) par exemple. Arrivé il y a deux ans contre 17 M€, le Brésilien s'est révélé aux yeux du grand public, décrochant même ses premières sélections avec la Seleção. Déjà dans le viseur de la Roma, on apprend par le biais de la presse anglaise, notamment du London Evening News, que trois clubs de Premier League, et non des moindres, sont sur les traces du numéro 39 : Arsenal, Everton et Newcastle, ce dernier étant associé à peu près tout ce qui bouge.

D'après le média, ce sont les Gunners qui tiennent la corde. Ils n'ont pas encore formulé d'offre, mais semblent être les plus chauds, eux qui désirent renforcer leur entrejeu pour la seconde partie de saison. Mais pour convaincre l'OL, qui ne souhaite pas particulièrement se séparer de Guimarães en plein hiver, il faudra proposer au bas mot 45 M€. Précision importante, 20% du futur transfert reviendra à l'Athletico Paranaense, l'ancien club du Brésilien. Si l'affaire ne se conclut pas en janvier, les bases se sont en tout cas posées pour cet été.