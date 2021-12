OL : José Mourinho a jeté son dévolu sur Bruno Guimarães

La suite après cette publicité

Entre le départ anticipé de Juninho de son poste de directeur sportif, la crise sportive que traverse la formation de Peter Bosz sur le terrain (Lyon est seulement 13ème de Ligue 1) et les débordements de ses supporters ayant entraîné de très lourdes conséquences pour le club, l'Olympique Lyonnais vit l'une des pires périodes de ces dernières années. Alors forcément, cet hiver, Jean-Michel Aulas prévoit des changements afin de trouver des solutions pour redresser la barre.

Le mercato hivernal, qui ouvrira officiellement ses portes le 1er janvier prochain, pourrait d'ailleurs représenter une belle opportunité d'effectuer quelques ajustements à l'effectif des Gones. En ce sens et pour pallier les départs de ses attaquants Karl Toko Ekambi ou encore Islam Slimani à la CAN 2021, Sardar Azmoun fait partie des cibles du club rhodanien pour renforcer le secteur offensif lyonnais. Mais des départs, il pourrait également y en avoir de manière définitive.

Mourinho veut Guimarães mais...

Si Jason Denayer figure sur les petits papiers des nouveaux patrons de Newcastle, un élément majeur de l'entrejeu de l'OL pourrait aussi faire ses valises en la personne de Bruno Guimarães. Car comme l'expliquent en choeur La Gazzetta dello Sport et le média brésilien Globo Esporte, le milieu de terrain de 24 ans intéresse fortement José Mourinho, désireux d'ajouter un joueur de qualité dans ce secteur de jeu, où évolue le Français Jordan Veretout.

Selon la publication auriverde, le club de la Louve est prêt à mettre 30 millions d'euros sur la table pour convaincre les pensionnaires du Groupama Stadium de lui vendre l'international brésilien (3 capes). Mais la Roma n'a qu'a bien se tenir. L'OL ne serait prêt à libérer Bruno Guimarães qu'en cas d'offre à hauteur de 45 M€. Sans oublier que la volonté du principal concerné, arrivé à Lyon en janvier 2020 en provenance de l'Athletico Paranaense (pour 20 M€), et toujours sous contrat avec les Gones jusqu'en juin 2024, reste à connaître sur ce dossier. Un casse-tête de plus pour JMA et sa bande ?