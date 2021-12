OL : Jean-Michel Aulas prévoit des changements cet hiver

A quelques jours de la fin de l'année civile 2021, le président de l'Olympique Lyonnais Jean-Michel Aulas s'est exprimé dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux lors de laquelle il a réalisé le bilan de cette première partie de saison avant de se projeter dans l'avenir du club, qui devrait connaître pas mal de changements en discussions avec le staff technique.

«Le championnat n'a pas encore fait ses différences. On peut imaginer, au travers d'un stage de reprise (le 29 décembre, ndlr) et de changements que nous allons opérer avec Peter Bosz et Vincent Ponsot, trouver les ressources nécessaires pour revenir au premier plan du championnat. C'est notre détermination, j'en ai la conviction», a-t-il déclaré dans la vidéo publiée par le club rhodanien.