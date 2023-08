West Ham : Harry Maguire n’a pas encore tranché

La suite après cette publicité

Où évoluera Harry Maguire la saison prochaine ? Tombé progressivement en disgrâce auprès des fans et de la direction mancunienne, le départ du défenseur anglais d’Old Trafford est inéluctable. Heureusement pour lui, un point de chute lui a été trouvé avec West Ham. La presse anglaise mentionnait en début de semaine qu’un accord avait été conclu entre les Reds Devils et les Hammers pour une opération autour de 35 M€ malgré quelques détails contractuels encore à définir.

Mais les jours passent et la situation n’a pas bougé d’un iota. En effet, le Daily Mail que West Ham est toujours dans l’attente d’un signe d’Harry Maguire et que ce dernier ne semble pas avoir encore tranché sur son avenir. Sous contrat avec Manchester United jusqu’en 2025, l’international anglais pourrait insister pour rester dans le nord de l’Angleterre, d’autant qu’il a la possibilité d’activer sa dernière année optionnelle. Sur le papier, il paraît évident que le challenge offert par les Hammers est plus alléchant, car le joueur de 30 ans disposerait d’un temps de jeu garanti en vue de participer à l’Euro 2024 avec les Three Lions. Enfin, le tabloïd anglais avance que David Moyes est prêt à le nommer capitaine à la place de Declan Rice, parti à Arsenal. Affaire à suivre…